Gigantische ontgoocheling bij Jasper Stuyven: "Ik zie geen goede signalen"

De ontgoocheling was groot bij Jasper Stuyven na Gent-Wevelgem. Met een vierde stek was hij de laatste van de kopgroep.

Het leek een beetje op het WK van vorig jaar in Leuven waar hij ook vierde werd. ''Het begint schaamtelijk te worden"", zegt Stuyven bij HLN. ''De ploeg reed een hele dag super. Ik raak dan voorop met drie anderen en dan word ik vierde in de sprint. Dat is om te willen verdwijnen. Ik zou graag even onder een steen kruipen.""

''Op tien kilometer van de streep spookte het al door mijn hoofd: Toch niet weer vierde? Ik kon dat voorgevoel nog van mij afschudden en pepte mij op voor de sprint. Aan winnen dacht ik niet, maar het podium, dat moest toch mogelijk zijn?""

Stuyven haalde uiteindelijk het podium niet. ''Een aanval in de slotfase had geen zin, want het was tegenwind. Ook qua positionering voor de sprint, zat ik perfect, maar ik had geen versnelling in huis."

Al is het ook enigszins logisch dat hij er nog niet staat, amper 10 dagen na buikgriep waarbij hij nauwelijks kon eten. ''Ergens is het logisch dat ik nu nog de punch mis. Ik hoop dat deze ereplaats een opstap is naar de Ronde en Roubaix, maar op dit moment zie ik die goeie signalen even niet."