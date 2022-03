📷 Walscheid deelt beeld van zijn fiets die helemaal aan flarden ligt na aanrijding: "Surreëel om dit te zien"

Max Walscheid heeft een aanrijding met een wagen op training overleefd. Zijn fiets ligt aan flarden, maar het belangrijkste is dat de renner zelf ontsnapte aan erger.

Dat vertelde de Duitser eerder al in een persbericht. Op Instagram is de renner van Cofidis ook nog eens teruggekomen op zijn crash en deelde hij een foto van hoe zijn koersfiets er nu aan toe is. Het is geen mooi plaatje.

Vooral van het voorwiel schiet helemaal niets meer over. "Dit is mijn fiets na het ongeval van vorige donderdag, nadat ik werd aangereden door een wagen. Het is sureëel om dit te zien en mijn fiets op te pikken in het politiekantoor", schrijft Walscheid erbij.

Veiligheid op de weg is dan ook een thema dat hem nu meer dan ooit bezighoudt. "Zorg goed voor jezelf en voor anderen in het verkeer", klinkt de oproep van de 28-jarige wielrenner.