Bakelants vindt het jammer dat Girmay de Ronde niet rijdt: "Enkel superkampioenen zoals van Aert kunnen dat"

Of het jammer is dat Biniam Girmay niet toch ook nog de Ronde van Vlaanderen rijdt? Natuurlijk. Maar er zijn ook belangrijkere dingen in het leven, zoals vrouw en kind. Maar de puzzelstukjes vallen niet elk jaar in de juiste plooi.

"Ik blijf erbij: een coureur in vorm wil daar de vruchten van plukken. Het is jammer dat Girmay de Ronde niet rijdt, want de puzzelstukjes passen niet elk jaar in elkaar." "Soms moet je een beslissing durven nemen die niet voorzien is. Dat is soms mentaal makkelijk om dragen. Als het ineens vanzelf gaat, dan kom je sneller tot topprestaties." Superkampioenen "Alleen de superkampioenen zoals Wout van Aert kunnen in de winter al zeggen wat ze gaan doen en wat ze gaan laten schieten. Die kunnen zeggen welke rit ze gaan winnen in de Tour in de winter." "Biniam kan ook zo worden, maar zover is hij nog niet", aldus Bakelants in De Tribune. "Ter verdediging kan je zeggen: hij heeft nog veel tijd, hij kan nog vaak de Ronde rijden."