Voorjaar vroegtijdig afgebroken voor Van Asbroeck: renner kampt met bloedklonter in arm

Bij Israel Start-Up Nation valt er niet veel pret te beleven aan het voorjaar.

In 2022 kon Israel Start-Up Nation nog geenenkele keer victorie kraaien en ook in het Vlaamse voorjaar gooien ze geen hoge ogen. Kopman Sep Vanmarcke miste immers al heel wat koersen door ziekte.

En nu is hij voor de rest van het voorjaar een trouwe luitenant kwijt want Tom Van Asbroeck zal even buiten strijd zijn. De 31-jarige Belg heeft te kampen met een bloedklonter in zijn rechterarm na een recente valpartij.

De ploeg liet weten dat Van Asbroeck behandeld wordt de komende weken en nog kan trainen maar dat koersen te riskant is voorlopig.