🎥 Met Dwars door Vlaanderen is de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen (voor sommigen) begonnen!

Dwars door Vlaanderen is de generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Toch voor wie in Roeselare aan de start is verschenen.

Niet voor Wout van Aert of Christophe Laporte: deze sterke pionnen van Jumbo-Visma recupereren ten volle met het oog op de Ronde. Dat maakt van Tiesj Benoot de kopman van de Nederlandse formatie in een relatief korte Dwars door Vlaanderen, een wedstrijd van zo'n 180 kilometer. Het is wel de generale repetitie voor de Ronde voor Mathieu van der Poel en Tadej Pogačar, die ook van het Vlaamse werk komen proeven. Nog altijd heel wat grote namen dus aan de start in Roeselare, om vervolgens koers te zetten richting Waregem. Bij de ploegenpresentatie aan het Stationsplein kon vooral Yves Lampaert op veel aanmoedigingen rekenen. Iets voor 13u was het dan tijd om echt te gaan koersen.