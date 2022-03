Dat belooft voor komende dagen: "Denk niet dat Wout van Aert ooit al beter was"

Wout van Aert zit in goede vorm dit voorjaar. Of hij ooit al beter in vorm was? Dat is een interessante vraag.

"Ik denk niet dat Wout van Aert ooit al beter was dan dit voorjaar", aldus Bram Tankink in Vive le Vélo, leve de Ronde. Fantastisch "En dat komt natuurlijk ook door de fantastische ploeg rondom hem, dat geeft hem mogelijk extra vleugels allemaal." "Wat ze nu al laten zien hebben? Fantastisch. Hopelijk kan hij het nog even terugtrekken", aldus de Nederlander.