Winnares Dwars door Vlaanderen kende Julie De Wilde niet: "Strijd aangaan met beste renster, Roubaix volgend doel"

Wat een prestatie van de amper 19-jarige Julie De Wilde! Winnares van Dwars door Vlaanderen werd ze net niet. Een Italiaanse bleef haar nog net voor in de groepssprint.

Dat was Chiara Consonni van Valcar-Travel&Service. Die trekt zo de lijn door van wereldkampioene Elisa Balsamo, haar ex-teamgenote, die ook al twee koersen in Vlaanderen had gewonnen. "Ik ben heel blij voor Elisa dat ze zo'n sterk team rond haar heeft. Ik heb nu zelf meer kans om mijn sprints te rijden. Elisa is de beste renster ter wereld. Ik wil de strijd met haar aangaan. Dat motiveert me. Ik wil mijn vechtlust tonen."

Ondertussen houdt Consonni mee de eer van haar land hoog. "Het is een goede periode voor het Italiaanse vrouwenwielrennen en ook voor onze Italiaanse ploeg. We willen onszelf als team bewijzen. Dit is ook een bedankje voor alle mensen die ons al vanaf dag 1 volgen."

CONDITIE VERBETERD

Haar zege in Dwars door Vlaanderen is geen toeval: ze was eerder al vierde in Nokere Koerse en zevende in Brugge-De Panne. "In de vorige koersen was mijn conditie nog niet top. Inmiddels is mijn conditie beter geworden. Ik wil nu ook mijn sprint tonen."

De naam Julie De Wilde deed niet meteen een belletje rinkelen. Dat zal vanaf nu wel het geval zijn. "Neen, ik had nog nooit van haar gehoord. Ik wist dat het een lastige koers was. Ik had niet verwacht dat het een groepssprint ging worden. Ik ben blij met het gevoel dat ik had op de fiets." Nu is het op naar de Ronde, maar Consonni kijkt verder. "Vorig jaar ervaarde ik veel emoties bij het rijden van Parijs-Roubaix. Dat is mijn volgend doel."