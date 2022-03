Zoveel kost de Ronde van Vlaanderen aan Oudenaarde: "Maar de return is ook groot"

Wie de Ronde van Vlaanderen zegt, zegt ook Oudenaarde. Dat is nu al menig jaar de aankomstplaats van de Ronde en dat blijft nog even zo. Al heeft een en ander ook een ferm prijskaartje.

De komende jaren betalen ze in Oudenaarde 400.000 euro, vanaf 2024 gaat het bedrag zelfs omhoog richting 450.000 euro.

Alles samen 2,7 miljoen euro voor zes jaar extra de Ronde van Vlaanderen met een finish in Oudenaarde, zo blijkt.

Begrip

"We moesten niet lang nadenken. De Ronde in Oudenaarde is een begrip geworden. Het is een tweede Vlaamse feestdag", aldus burgemeester Marnic De Meulemeester (Open VLD) in Het Nieuwsblad.

"En samen met Parijs-Roubaix de schoonste klassieker ter wereld. Dan wil je daar deel van blijven uitmaken. Het kost geld, ja, maar de return is ook groot."