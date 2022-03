Bakelants gelooft niet echt in zege Tourwinnaar in Ronde: "Van Aert en Van der Poel in staat om Pogačar te volgen"

Jan Bakelants wikt en weegt de scenario's voor de Ronde. Van Aert, Van der Poel en Pogačar zijn de te kloppen mannen. Of die laatste echt kan winnen, betwijfelt Bakelants.

"Fysiologisch gezien, qua watt per kilogram, is hij natuurlijk de sterkste renner aan de start", zegt Bakelants over Pogačar in de podcast De Tribune. "Maar de Ronde van Vlaanderen is toch vooral een vlakke wedstrijd met wat korte hellingen en dat is niet de specialiteit van Pogačar."

Het zou wat zijn moest de Sloveen ook dat al perfect onder de knie hebben. "Het zou natuurlijk fantastisch zijn voor het wielrennen wanneer hij alles kapot rijdt. Het zou de koers spectaculairder en meer onvoorspelbaar maken. Maar ik geloof er niet echt in. Op dit parcours denk ik dat Van Aert en Van der Poel altijd in staat zullen zijn om Pogacar te volgen en te kloppen in een sprint."

OOK PLOEGMAAT VAN VAN AERT KAN WINNEN

Overigens is een renner van de tweede rij als winnaar ook niet uit te sluiten. "Ik denk wel dat de ploegmaats van Van Aert wel eens zouden kunnen profiteren van de manier waarop naar Wout gekeken wordt. Zeker als Van Aert een iets mindere dag heeft, de rest dat laat doorheeft en Benoot en Laporte op dat moment al geanticipeerd hebben."