Vermeersch en Wellens voor de Ronde: "Zonder Van Aert aan start misschien moeilijker om in ontsnapping te geraken"

Bij Lotto hopen ze een goede Florian Vermeersch en Tim Wellens te zien in de Ronde. Of Van Aert start of niet, kan ook invloed hebben op de kansen van mogelijke aanvallers als zij.

"Victor Campenaerts en Tim Wellens staan nog een trapje boven mij", zegt Florian Vermeersch over de rolverdeling. "Dat is geen probleem voor mij. Ik krijg een vrije rol. Ik zou blij zijn met een top twintig, maar wil er geen specifieke plaats op plakken. Ik wil strijden voor de overwinning. Als ik op een gegeven moment ontplof, maar ik heb wel een goede koers gereden, kan ik ook tevreden zijn."

Wat als Jumbo-Visma minder de koers draagt dan verwacht? "Op papier heb je dan misschien een betere kans als aanvaller, maar anderzijds gaat iedereen hetzelfde denken. De koers gaat nog vroeger openen. Zonder Van Aert aan de start zou het misschien moeilijker zijn om in de goede ontsnapping te geraken. Het is een onvoorspelbare koers. Het is moeilijk om nu al aan te geven op welk punt de koers gaat openbreken."

© photonews

"In Dwars door Vlaanderen zaten de sterkste renners in de groep met Victor. Op de Trieux vertrok nog een groepje. Ik zat daar vooraan. Het was een mooie opportuniteit om mee te gaan, maar om onverklaarbare reden lukte dat niet. Het had leuk geweest om met een beter resultaat naar de Ronde te trekken", opende Tim Wellens zijn persbabbel.

"Op training gaat het zeer goed en haal ik de wattages die ik wil halen. Ik heb een kleine deuk in mijn vertrouwen gekregen, maar echt zorgen maak ik mij niet", benadrukt Wellens. "Victor heeft laten zien dat hij met de besten mee kan. Ik kan hem het best helpen door ook aanwezig te zijn in de finale. Als de koers openbreekt, hoop ik in het eerste peloton te zitten."