'Vikingen' Campenaerts en Vermeersch hebben hun eigen plan in de Ronde: "Niet bang van andere renners"

De ploegenpresentatie van Lotto in de Ronde. Campenaerts, Vermeersch & co haalden de viking in hen naarboven.

Florian Vermeersch had nog een toeter op zak toen hij passeerde in de mixed zone. "Een verwijzing naar onze sponsor Viking Lotto. We manifesteren ons als vikingen." Dat betekent dan ook dat Vermeersch er vol tegenaan gaat. "Ik weet dat ik die afstand wel aankan. Ik hoop dat ik een aanvallende koers kan rijden."

VERMEERSCH WIL NIET WACHTEN TOT 2DE X KWAREMONT

Een andere wens is om dan vroeg genoeg te kunnen vertrekken. "Als ik wacht tot de tweede keer Kwaremont ofzo en de grote kanonnen vertrekken, denk ik dat het voor mij wel moeilijk gaat worden. Zoals voor 97 procent van het peloton. Ik ga proberen om voordien al kansen te zoeken. Ik zou graag een rol van betekenis spelen en mijn stempel drukken."

Victor Campenaerts zag in Dwars door Vlaanderen van dichtbij Ronde-favoriet Mathieu van der Poel aan het werk. "Van der Poel heeft de koers gewonnen op een verstandige manier. Het is niet dat hij een nummer heeft opgevoerd waar we van dachten: "Nu kunnen we niet volgen". Maar hij heeft wel de koers gewonnen en dat is wat telt."

SPECIALE DAG

En hoe zit het met Campenaerts zelf? "Misschien waren mijn benen nog iets beter in de Omloop. Mijn valpartij daar was niet volgens de planning, maar ik sta hier toch weer goed aan de start. Ik ben geboren in Antwerpen en woon in Gavere, op tien kilometer van de finish. Dit is toch een speciale dag. Ik had niet kunnen denken dat ik ooit in een Ronde van Vlaanderen bij de schaduwfavorieten zou gerekend worden."