Cycling Vlaanderen moet op zoek naar nieuwe CEO, duidelijk onvrede - Ben Weyts reageert

Hommeles bij Cycling Vlaanderen, want CEO Frank Glorieux stapte er dit weekend op en laat zo een krater achter.

Frank Glorieux stopte als CEO uit onvrede met het bestuur, ook externe bestuurders Sophie Cooreman, Philip Depondt en Luc Rooms stoppen ermee.

Slecht bestuur

De medewerkers klagen in een open brief het slecht bestuur van de federatie aan, ook Ben Weyts laat zich nu uit over de zaak.

"We zijn een interne ronde gestart waarin we iedereen willen horen. Er is duidelijk iets aan de hand. Verder geven we nog geen commentaar, maar als de gesprekken afgerond zijn laten we van ons horen", aldus de woordvoerder van minister Weyts bij Sporza.