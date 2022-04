🎥 Kopecky blikt 'the day after' terug op haar Ronde-triomf: "Ik ben heel trots, speciaal om te winnen in tricolore"

Lotte Kopecky hield 'the day after' een persmoment om verder uitleg te geven bij haar Ronde-triomf. Ze is terecht fier op wat ze gerealiseerd heeft.

"Ik ben heel trots", zegt Kopecky in een video van haar ploeg SD Worx. "Het was heel speciaal om deze koers te winnen in de tricolore. Er waren zo veel Belgische fans. Ik had kippenvel in die geweldige sfeer." Haar zege kan misschien wel jonge rensters in ons land inspireren. "Het is een heel goede zaak voor het Belgische vrouwenwielrennen. Het was een attractieve koers en dat wil iedereen zien."

Na zo'n overwinning wil je ook wel de beelden eens checken. "Ik heb de koers deze ochtend herbekeken op tv. Dan zie je was wat je teamgenotes allemaal doen. We hadden op voorhand een plan gemaakt en konden dat ook uitvoeren. Het is fijn om zo te koersen."

Iedereen wil nu wel wat van Kopecky: die verplichtingen zijn gebonden aan een bestaan als toprenster. "De mediabelangstelling is speciaal. Voor mij is dat soms wat oncomfortabel, maar het is deel van de job en het is fijn dat zo veel mensen achter me staan."