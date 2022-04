Evenepoel weer vol aan het werk voor Alaphilippe: "Dan hadden we wel gewonnen"

Geen bisnummer voor Quick.Step-Alpha Vinyl in de Ronde van het Baskenland. Wereldkampioen Alaphilippe eindigde ditmaal op plek twee na een lastige dag.

Remco Evenepoel trok zoals gisteren het tempo de hoogte in in de laatste kilometers van de tweede rit in lijn in de Ronde van het Baskenland. Maar op de lastige aankomststrook ging Pello Bilbao nog op en over Alaphilippe.

"We besloten om hetzelfde als gisteren te doen maar ik denk dat we twee seconden te vroeg aan de sprint beginnen, anders hadden we gewonnen", klinkt het bij Evenepoel na afloop van de etappe. "De aankomststrook was zeer lastig met wat kopwerk maar als ploeg hebben we nu plaatsen 2, 1 en 2 behaald. Dat is niet slecht."