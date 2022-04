Wegritten een week na de tijdritten op het programma op Olympische Spelen van 2024 in Parijs

Voor diegenen met olympische ambities is het nu mikken op de Olympische Spelen van 2024 in Parijs. Daar is al een voorlopig schema van bekend.

Dat werd verspreid door het IOC. Een eerste conclusie is dat eerste de tijdrijders aan zet komen en een week later de olympische wegritten op het programma staan. Op 27 juli 2024 rijden zowel de mannen als de vrouwen hun olympische tijdrit. De wegritten bij de vrouwen en bij de mannen zullen gespreid worden over 3 en 4 augustus. Zoals bekend is Richard Carapaz de regerende olympische kampioen na zijn overwinnng in Tokio. Wout van Aert pakte daar knap de tweede plaats. Anna Kiesenhofer is de olympische kampioene bij de vrouwen. 2 WEKEN WIELERSPORT OP SPELEN IN PARIJS De tijdritten zullen het begin zijn van de aandacht voor de wielersporten op de Olympische Spelen van Parijs. Op 28 en 29 juli 2024 zijn de mountainbikers aan zet. Een dag later beginnen de BMX'ers aan hun Spelen. Van 5 tot en met 11 augustus komen de baanwielrenners in actie.