🎥 'Behind the Classics': na tips van Greipel en Verbeke rijdt Mieke Docx Peter Van Petegem eraf op Koppenberg

Mieke Docx vroeg om raad aan André Greipel en Grace Verbeke en ging op pad met Peter Van Petegem op de Koppenberg, allemaal ter voorbereiding van de Ronde van Vlaanderen.

Dat legde de renster van Lotto Soudal dan ook nog eens vast op beeld voor de reeks 'Behind the Classics' op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Grace Verbeke was de vorige Belgische die de Ronde van Vlaanderen kon winnen, tot Lotte Kopecky haar dit jaar afloste op de erelijst.

André Greipel heeft als ex-renner uiteraard ook ervaring genoeg. En vervolgens werd Docx op de Koppenberg bijgestaan door Peter Van Petegem, die wel moest passen voor het tempo van de nog actieve renster. Het enthousiasme was alvast groot bij Docx. "Ik heb een winnaar van de Ronde van Vlaanderen eraf gereden. Yes!"

Uiteindelijk was het voorbije zondag dan wedstrijddag. Doxc kwam als 95ste over de streep in Oudenaarde. Een mooie reportage is alleszins wel een feit.