Fiets van ex-Tourwinnaar levert 40 000 euro op voor kinderen in Oekraïne

Met zijn allen leven we mee met Oekraïne. Dat doet ook een ex-Tourwinnaar, die een fiets liet veilen om kinderen te helpen die getroffen worden door de oorlog.

Op 18 maart kondigde Jan Ullrich op sociale media aan dat hij zijn fiets zou laten veilen voor de organisatie 'Ein Herz für Kinder', wat zoveel betekent als een hart voor kinderen. Dat is een organisatie die in Oekraïne zieke kinderen en wezen ondersteunt.

NIET OP GEREDEN IN DE TOUR

Het is nu bekend hoeveel de gele Pinarello-fiets heeft opgebracht: 40 000 euro. Dat bedrag zal dus gebruikt worden om Oekraïense kinderen te helpen. Het is wel geen fiets waar Jan Ullrich op gereden heeft in de Tour. De Duitser zou er aanvankelijk wel mee rijden in 1998, maar gebruikte uiteindelijk een andere fiets.

Een jaar eerder, in 1997, had Ullrich al voor de eerste maal de Tour gewonnen. Er werden hem nog veel eindzeges voorspeld, maar uiteindelijk bleef het bij die ene Tourzege.