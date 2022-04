Belgen in betrokken kampen laten zich gaan op sociale media na commotie na Amstel: "Jaaaa! Neeen!"

Wat een commotie alweer na de Amstel Gold Race! Ook de Belgen in de betrokken kampen leefden natuurlijk enorm mee.

Eerst dachten ze bij AG2R Citroën dat ze de koers gewonnen hadden met Benoït Cosnefroy. Oliver Naesen kwam niet aan de start, maar was wel enorm blij voor zijn ploegmaat. Dat bleek ook uit een tweet van de Belg met allemaal hoofdletters: 'JAAAAAA'. Toen besefte hij nog niet dat het niet zijn laatste tweet moest zijn.

Toen de fotofinish te zien was, werd het duidelijk dat de wedstrijdjury zich vergist had en Kwiatkowski gewonnen had. Naesen schreeuwde het - vermoeden we - uit in het Engels: 'NOOOO'. Laurens De Plus, die wel aan de wedstrijd had deelgenomen en ook zijn deel van het werk had kunnen doen bij Ineos, had daar een simpel en gevat antwoord op: 'JAAAAA'.

De Plus zat immers wél in het winnende kamp. Lawrence Naesen, de broer van Oliver, reageerde dan op zijn beurt: 'Jij traint niet meer mee'. De Plus kon hartelijk lachen op het grapje. Met zo'n heisa kon het ook niet anders of de sociale media zouden smullen van de verwarring.