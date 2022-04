Kaden Groves bevestigt goede vorm: "Altijd mooi om hem te kloppen"

Kaden Groves is bezig aan een sterk seizoen. Hij klopte Philipsen en Bennett in de tweede rit van de Ronde van Turkije.

Eerder dit jaar pakte de Australiër al een rit in de Ronde van Catalonië. “Dit is geweldig, ik kan mijn ploeg niet genoeg bedanken. Ze hebben vandaag echt geweldig werk geleverd. We hadden een duidelijk plan en iedereen kende zijn rol. Onze lead-out was er een uit het boekje. Het is altijd mooi om in een sprint een renner als Caleb te kloppen”, zei Groves.

BikeExchange-Jayco had eerst echter een andere tactiek. “We wisten voor de start niet zeker of het mogelijk was. We probeerden het peloton nog wel in waaiers te trekken. Het was een strakke wind, maar stond helaas niet in de juiste richting. In de finale hadden we vervolgens te maken met meewind. Het werd zo in de laatste tien kilometer een supersnelle finale.”