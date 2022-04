Wout van Aert gespot in Spaanse Calpe: Parijs-Roubaix toch nog een optie?

Er is nog steeds een kans dat Wout van Aert zondag Parijs-Roubaix rijdt. Jumbo Visma neemt donderdag een beslissing.

Wout van Aert is sinds vorige week woensdag opnieuw aan het trainen nadat hij even aan de kant moest door een coronabesmetting. Volgens HLN werd hij gespot in het Spaanse Calpe.

In ieder geval heeft onze landgenoot zijn Strava-account uitgezet, zodat het niet mogelijk is te zien waar hij aan het trainen is.

Of Van Aert Parijs-Roubaix rijdt is nog niet geweten. Jumbo Visma zou daarover donderdag een beslissing nemen, als de Helleklassieker met de ploeg verkend wordt.