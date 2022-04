Bart Wellens ziet bandendruksysteem ook zitten voor veldrijden: "Ideaal voor de cross"

Er is heel wat te doen over het bandendruksysteem dat vanaf 1 april door de UCI toegelaten wordt in het wielrennen.

Het systeem laat de renner toe om banden al rijdend op te pompen of wat te laten lossen. Ook voor de cross lijkt het interessant. “In de cross rij je met een bandenspanning van één tot tweeënhalve bar”, zegt Bart Wellens, ploegleider bij Intermarché-Wanty Gobert, aan Het Nieuwsblad. “Voor ons zou dat systeem ideaal zijn.” “Niet in de slijkcrossen, waar je de helft van de tijd ook moet lopen, maar wel in wedstrijden als Loenhout of Zolder, waar je zes- of zevenhonderd meter over asfalt rijdt. Nu gebeurt het dat renners in de laatste ronde wisselen naar een fiets met hardere bandenspanning om beter te kunnen sprinten. Heel handig natuurlijk als je dat kan oplossen met een knopje aan je stuur.”