Beterschap maar nog niet voldoende: Quinn Simmons moet na Ronde opnieuw passen voor grote klassieker

Quinn Simmons is zeker één van de grote talenten voor het klassieke werk. De Ronde moest hij dit jaar al missen en dat is niet de enige belangrijke afspraak die hij mist.

De nog altijd maar 20-jarige Amerikaan kon in de Ronde van Vlaanderen niet van start gaan omdat hij last had van een longontsteking. Simmons is ook nu nog altijd herstellende en zal zondag geen deel uitmaken van de deelnemerslijst van Parijs-Roubaix.

"Quinn is beter aan het worden, maar jammer genoeg zullen we hem dit jaar ook niet zien in Roubaix", hebben officials van Trek-Segafredo laten weten aan VeloNews. Simmons had zelf op sociale media al bevestigd dat hij wel opnieuw aan het trainen is.

ZIEK GEWORDEN NA TIRRENO

Simmons werd ziek nadat hij zich vorige maand tot bergkoning had gekroond in Tirreno-Adriatico. Mads Pedersen en Jasper Stuyven zullen in Parijs-Roubaix opnieuw de kopmannen zijn voor Trek-Segafredo.