Eindelijk bingo voor Philipsen: "Zou anders erg shit geweest zijn"

Nadat hij twee keer tweede werd wist Jasper Philipsen in de derde etappe van de Ronde van Turkije wel de zege te pakken.

In de massasprint won de renner van Alpecin-Fenix voor Kaden Groves. Philipsen verovert ook de leiderstrui, met twee seconden voorsprong op Groves.

Eindelijk dan toch die zege! “Anders zou dat erg shit geweest zijn”, klonk het achteraf. “Als je het bij elkaar optelt, is het best goed. Al is mijn sprint momenteel misschien nog niet op het beste niveau. Gelukkig hebben we richting de Tour de France nog tijd om wat sprints te doen.”

Wellicht speelt Philipsen zijn leiderstrui morgen al kwijt in een zware vierde etappe. “Ik zal de trui slechts één dag kunnen behouden, maar hopelijk kan Jay Vine herhalen wat hij vorig jaar deed.”