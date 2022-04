Mark Cavendish laat zich uit over het project van Patrick Lefevere in het vrouwenwielrennen

Patrick Lefevere stelde in maart zijn ploeg voor het vrouwenwielrennen voor. Mark Cavendish is wel iemand die de koers bij de dames volop opvolgt.

"Patrick Lefevere heeft al lang overwogen om in het vrouwenwielrennen te stappen, maar het gebeurde niet en nu heeft hij dat wel gedaan. Het is een jonge ploeg. De meisjes uit dat team zullen ook geïnspireerd worden door andere meisjes. Naast het hebben van een opleidingsteam is het ook goed om een ploeg te hebben die deze trend aanhoudt. Ik ben er heel blij mee", staat Cavendish positief tegenover AG-NXTG.

In de loop der jaren heeft Cavendish ook gemerkt hoe de waardering voor de wielrensters gegroeid is. "Het belangrijkste is dat ze een platform hebben en dat er een Women's World Tour is. Dat geeft hen een goed platform. Dat dat er nu is, is het grootste voordeel voor vrouwen die er hun hele carrière voor gevochten hebben. De nieuwe generatie profiteert daar mee van."

De Britse sprinter van Quick-Step Alpha Vinyl stipt ook wel aan dat er nog steeds een marge is om het vrouwenwielrennen beter te maken. "Er is nog wel werk aan de winkel. Het kost tijd om dat helemaal goed te krijgen."