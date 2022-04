'Van Aert en Roglic krijgen er volgend seizoen extra superknecht bij'

Jumbo Visma lijkt al druk bezig om de ploeg van volgend seizoen nog sterker te maken dan die nu al is.

Volgens Het Nieuwsblad is Jumbo Visma in vergevorderde onderhandelingen met Jan Tratnik. Hij is einde contract bij Bahrain-Victorious.

Tratnik is niet alleen landgenoot, maar ook goede vriend van Primoz Roglic. Die laatste zou hem heel graag aan zijn zijde zien rijden.

In het verleden toonde Tratnik al dat hij in de voorjaarsklassiekers aardig overweg kan, waardoor hij ook voor Wout van Aert een extra troef zou zijn.