🎥 Met de Brabantse Pijl is laatste Vlaamse (semi)klassieker van het voorjaar begonnen, met Evenepoel op rij 1!

De campagne van Vlaamse voorjaarsklassiekers eindigt in de Brabantse Pijl. Remco Evenepoel tekent ook present in deze semiklassieker en vertrok alvast van op de eerste rij.

Rond 12u30 werd de officieuze start gegeven op het Ladeuzeplein in Leuven, met heel wat schoon volk op de eerste rij. Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe, Philippe Gilbert, Tom Pidcock: allemaal stuk voor stuk klinkende namen.

Bij Quick-Step hebben ze goede ervaringen met de regio van de Brabantse Pijl. Julian Alaphilippe heeft deze wedstrijd al op zijn palmares staan. Remco Evenepoel nog niet, maar won wel al de Druivenkoers op een gelijkaardig parcours.

Tom Pidcock is dan weer de titelverdediger nadat hij vorig jaar onder meer Wout van Aert versloeg in een sprint met drie. Rond 17u30 of iets later weten we wie in Overijse als eerste over de streep komt en Pidcock opvolgt op de erelijst.