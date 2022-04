19-jarige Amerikaan van Ineos beleeft grote triomf in Brabantse Pijl, Evenepoel zesde na hoofdrol

Het was een Brabantse Pijl die nooit stillag, met Evenepoel in een hoofdrol, maar een Amerikaan van Ineos ging met de zege aan de haal.

Evenepoel en Pidcock hoorden bij de grootste favorieten, maar wat zagen we zowaar? Op een gegeven moment moesten allebei lossen! Evenepoel reed net als in het Baskenland met een pak karakter: op de Moskesstraat kwam hij weer aansluiten en nadien ging hij zowaar zelf aanvallen. Het Ineos-duo Sheffield-Turner reageerde als eerste. Ook kopman Pidcock kwam weer helemaal boven water.

Tim Wellens vertegenwoordigde Lotto Soudal vooraan, aanvankelijk samen met Victor Campenaerts. Diezelfde Campenaerts zou uiteindelijk echter toch moeten afhaken. Cosnefroy, de tweede uit de Amstel Gold Race, bleef wel op de afspraak diep in de finale. Ook voor zijn landgenoot Barguil was er een rol in de kopgroep weggelegd.

VALPARTIJ DOOR PLOEGWAGEN QUICK-STEP

Met de heropstanding van Evenepoel was uiteraard een opsteker voor Quick-Step. Het zou niet allemaal goed nieuws blijven voor de Wolfpack: een ploegwagen lag aan de basis van een valpartij in het peloton. Uitgerekend Alaphilippe lag er ook bij, maar de wereldkampioen stapte wel weer op zijn fiets.

Opnieuw volgde op de Hertstraat een moeilijk moment voor Evenepoel, maar ook deze keer overleefde hij het. Cosnefroy en Sheffield konden even een kloofje slaan met de rest. Het kwam echter toch weer tot een hergroepering met de achtervolgers.

SHEFFIELD WEG OP KOUSENVOETEN

Met nog iets meer dan drie kilometer te gaan waren ze nog altijd met zeven in de kopgroep, tot de beresterke Sheffield er nog een keertje vandoor ging op kousenvoeten. Niemand ging hem nog terughalen. Geen prijs dus voor Belgen Wellens en Evenepoel. Wellens werd zelfs gedeklasseerd in de sprint, Evenepoel eindigde zo zesde. Ineos speelde de numerieke meerderheid prima uit, de 19-jarige Sheffield geeft zijn visitekaartje af.