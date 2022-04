Analisten beseffen: "Evenepoel gaat over de tongen en dat is terecht"

Remco Evenepoel rijdt voor het eerst in 2022 op Belgische bodem, in de Brabantse Pijl. En de concurrentie keek wel degelijk ook naar hem.

Tom Pidcock zei het ook in zijn analyse dat het de eerste race van Remco Evenepoel in België was. En dat maakt het duidelijk: er wordt aan hem gedacht.

"Er is in de bus van Ineos dus over Evenepoel gesproken", ziet ook José De Cauwer bij Sporza. "Hij gaat over de tongen, en dat is terecht."

Lessen

"Hij reed een goede ronde van het Baskenland en was heel nuchter in zijn analyse", pikte Karl Vannieuwkerke in.

Waarop De Cauwer opnieuw pingpongde: "Dat zijn ook lessen die hij leert. Hij trekt een keer perfect de sprint aan voor Alaphilippe, misschien twee keer iets te vroeg. Dat neem je mee en zo ga je 23 jaar worden."