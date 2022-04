BREAKING: CEO Flanders Classics Tomas Van Den Spiegel opgenomen in ziekenhuis

We kennen hem als gewezen baskettopper en international, de laatste jaren ook als CEO van Flanders Classics.

Tomas Van Den Spiegel is een toonbeeld van gezondheid. De gewezen Slimste Mens ter Wereld en baskettopper is nog steeds heel actief in de sportwereld.

Bloedklonters en vocht in de longen

Nu moet de CEO van Flanders Classics een en ander on hold zetten, want hij werd opgenomen in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent.

"Dit zag ik niet aankomen", aldus Van Den Spiegel via de sociale media. Hij zit met bloedklonters en vocht in de longen.