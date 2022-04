Cosnefroy na Amstel-heisa opnieuw tweede: "Toen ik sprint inzette, ging Wellens van ene naar de andere kant"

Het mag niet zijn voor Benoît Cosnefroy. Na de Amstel-heisa werd hij opnieuw tweede. Hij was Wellens wel te snel af in de sprint. Later werd laatstgenoemde toch gedeklasseerd.

"Ik heb gemengde gevoelens", aldus de sterke Fransman aan de finish. "Langs de ene kant ben ik blij om opnieuw op het podium te staan, maar anderzijds stel ik het nog altijd zonder overwinning. Het is nooit gemakkelijk om je te manoeuvreren tegenover een ploeg die de numerieke meerderheid heeft. Ineos heeft het goed gespeeld. Proficat aan hen."

Magnus Sheffield ging zo op weg naar de overwinning. Achter hem was het nog een heftige strijd om de tweede plaats. "In de finale viel Warren Barguil nog aan, maar ik wilde achter Tim Wellens blijven. Toen ik mijn sprint inzette, ging Wellens van de ene naar de andere kant. Ik slaagde er toch nog in om hem te passeren en als tweede te eindigen."

TWEEDE PODIUM IN ENKELE DAGEN

Zowel in de Amstel Gold Race als in de Brabantse Pijl werd het dus een tweede plaats voor Cosnefroy. Wellicht kan de AG2R-man met deze tweede plek sneller vrede nemen. "Dit is mijn tweede podium in twee koersen in deze campagne met Ardennenklassiekers. Ik ben zeker tevreden met mijn vorm."