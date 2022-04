Edward Theuns is bijzonder bijgelovig: "Dat ding gaat nu overal mee"

In het wielerpeloton wordt er door heel wat renners vastgehouden aan bepaalde rituelen. Renners zijn vaak heel bijgelovig.

Dat is ook het geval voor Edward Theuns. “Zoals iedereen in het peloton neem ik geen zoutvaatje aan. Dat moet neergezet worden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Sinds de valpartij van Fabio Jakobsen in de Ronde van Polen werd Theuns bijzonder bijgelovig. “Omdat ik niet kon winnen, liet ik me wat stilvallen. Zie ik daar plots de hekken door de lucht vliegen. Op miraculeuze wijze ben ik erover gesprongen. Of toch zoiets. Maar dus niet gevallen.”

“En dan komt het: de dag voor de ronde hadden we een geplastificeerd stukje stof van het kleed van de paus gekregen. Een echt? Dat weet ik niet, maar ik ben niet gevallen, hè. Dat ding gaat nu overal mee naartoe.”