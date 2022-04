Evenepoel maakt misbaar, Wellens krijgt declassering: "Het was niet koosjer"

Aan winnaar Magnus Sheffield was niets te doen in de Brabantse Pijl, de sprint om de tweede plek werd wél nog een prangertje.

Benoît Cosnefroy pakte voor de tweede keer in drie dagen een knappe tweede plaats in de sprint met een select groepje.

Misbaar Evenepoel

Tim Wellens eindigde in eerste instantie derde, maar hij werd gedeclasseerd omdat hij Cosnefroy en Evenepoel ferm hinderde in de sprint.

Die laatste maakte misbaar en kon niet doorsprinten, waardoor hij amper zevende werd in de eindafrekening. Tot Wellens dus zijn declassering kreeg: "Het was niet koosjer", aldus ook Karl Vannieuwkerke in zijn analyse bij Sporza. Barguil mocht zo mee het podium op.