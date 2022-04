Ex-winnaar Gent-Wevelgem vindt geen nieuwe ploeg en hangt fiets dan maar definitief aan de haak

In een (ver) verleden won hij nog onder meer Gent-Wevelgem, nu is het einde verhaal voor een ervaren Duitser.

Voor Marcus Burghardt zit zijn carrière erop, want hij besliste om de fiets aan de haak te hangen na maanden zonder team.

Eigenlijk was het na een zware val in de Ronde van Polen in augustus vorig jaar al einde verhaal voor de Duitser.

Einde carrière

Hij moest maandenlang herstellen van een meervoudige polsbreuk en zo raakte hij nooit meer aan een nieuwe ploeg.

In 2017 won hij het Duits kampioenschap op de weg, in 2007 boekte hij met Gent-Wevelgem misschien wel de grootste zege uit zijn carrière.