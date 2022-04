Het houdt niet op: Alaphilippe tegen de vlakte in nasleep van aanrijding door eigen volgwagen

Remco Evenepoel kon zijn kansen niet helemaal verdedigen in de sprint voor de tweede plaats door een uitwijkende Tim Wellens.

Maar eerder in de race was er ook al de crash van Julian Alaphilippe. Die moest de wonden likken, al lijkt het voorlopig mee te vallen.

Quick Step car too eager to get by the chase group, taking down a Cofidis rider and causing Alaphilippe to hit the deck.



So stupid.#BP22 pic.twitter.com/iqPMjMQeHd