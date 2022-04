Komt de aap vandaag al uit de mouw? Michel Wuyts denkt dat Julian Alaphilippe zich opzettelijk verstopte

In de Ronde van het Baskenland liet wereldkampioen Alaphilippe volgens Michel Wuyts niet het achterste van zijn tong zien.

Michel Wuyts was not amused met de prestaties van Julian Alaphilippe in de slotrit van de Ronde van het Baskenland.

“Het is mijn grote vraag: Kon de wereldkampioen niet beter? Of wilde hij – met het oog op dat nog komt – niet beter?”, vraagt Wuyts zich af in de podcast Wuyts & Boonen van HLN.

“Moet ik vrezen voor het tweede? Omdat hij zo snel afhaakte. Dan valt me dat dik tegen”, klonk het nog bij Wuyts. We zullen het de komende dagen normaal meteen zien.