Meurisse denkt niet dat grote namen zich laten verrassen en komt met kwinkslag: "Ik herkende Kooij zelfs niet op hotel"

Een interessante renner die het kan opnemen tegen de grote namen, is Xandro Meurisse. Enkel Kooij hield hem onlangs van een ritzege in Circuit de la Sarthe.

De vorm is in orde, dat heeft Meurisse nu al in meerdere wedstrijden bewezen. "Ik ben er al een paar keer dichtbij geweest. Voorlopig mag ik niet klagen. Ik heb een veel beter voorjaar dan vorig jaar. Het zal allemaal eens in de goede plooi moeten vallen om de overwinning te nemen."

Laat ons hopen dat het misschien vandaag is, maar het zal niet gemakkelijk zijn", zei de renner van Alpecin-Fenix voor de start van de Brabantse Pijl aan Wielerkrant. Kan hij de grote kanonnen à la Evenepoel, Alaphilippe en Pidcock verrassen? "Er is bij die jongens weinig verrassen aan. Ze zijn ervaren en sterk genoeg. Het zal kwestie zijn van proberen volgen en dan zien we wel wat er in de finale volgt."

NAAR DE AMSTEL GEKEKEN

"Hen echt verrassen, daar geloof ik in principe niet in", vervolgt Meurisse. "Ik heb ook de Amstel gezien. Diegenen die op post moeten zijn, zullen ook op post zijn. Ik hoop dat ik mij daar tussen kan wringen, dat zou al goed zijn."

In Circuit de la Sarthe eindigde Meurisse tweede in de slotrit. Hij was op pad met de snelle Olav Kooij, maar herkende de Nederlander niet meteen. "De meesten die hier meedoen voor de prijzen, ken ik wel van gezicht. Met Kooij was het misschien mijn eerste koers samen. Het grappige is dat we samen op hotel sliepen en dat ik hem zelfs niet herkende op hotel."

AGRESSIEVE KOERS RIJDEN

"Hij is ook een ander type renners als ik, dus zoveel concurreren we niet met elkaar. Ik zal ze wel herkennen vandaag", moest Meurisse er zelf mee lachen. Had hij iets afgesproken me Dries De Bondt, die andere man bij Alpecin die in de Brabantse Pijl misschien wel wat kon forceren? "Nog niet, dat zal een beetje in de koers volgen. We gaan zeker zorgen dat we attent zijn en dat we een agressieve koers kunnen rijden. "