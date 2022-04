Nico Mattan greep drastisch in: "Me laten begeleiden door een sportarts"

Nico Mattan heeft de voorbije maanden 15 kilogram kwijtgespeeld met een ketodieet.

50 jaar is Nico Mattan ondertussen. Sinds 2007 is hij gestopt met wielrennen. De kilo’s kwamen er heel vlot bij in die jaren.

“Vorig jaar woog ik 113 kilo”, zegt Mattan in Dag Allemaal. “Van mijn dokter kreeg ik nog geen alarmsignalen, behalve dat m’n bloeddruk te hoog was. Maar ik was het beu dat iedereen me zei hoe dik ik was geworden. In augustus startte ik m’n strijd tegen de kilo’s.”

“Ik liet me begeleiden door sportarts Chris Goossens. Hij heeft me een ketodieet opgelegd. Dat houdt in dat ik geen koolhydraten mag eten. Geen pasta, brood, rijst of frieten dus. Wel vlees, maar dan met groenten. Dat hou ik makkelijk vol.”

Mattan weegt nu nog 98 kilogram en wil dat voor altijd onder de 100 houden. “Ik fiets af en toe, maar elektrisch. Eén keer per week rijd ik mee met een groepje wielertoeristen, ‘De Verlichters’.”