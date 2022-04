Oliver Naesen: "Cosnefroy kon het snel plaatsen en is bij grote favorieten, koersen altijd beter dan tweeten over koers"

Oliver Naesen leefde enorm mee met Benoït Cosnefroy na de Amstel. In de veelbesproken tweet van de Belg was dat ook duidelijk. In de Brabantse Pijl koerst hij zelf mee.

"Het was een jammerlijk misverstand, voor hem en voor ons", zegt Oliver Naesen aan Wielerkrant over wat Cosnefroy overkwam na de Amstel Gold Race. "Hij kon het snel plaatsen. De finishfoto was duidelijk. Tweede is tweede. Het is enkel pijnlijk dat je dan wel van die overwinning even mocht proeven. Het is iemand die met de voeten op de grond staat. Hij laat zich niet vangen aan uitspattingen."

CONCRETISEREN

Er volgt meteen een kans om die nare herinnering helemaal uit te wissen in de Brabantse Pijl. "Op papier is hij naar mijn gevoel bij de drie grote favorieten", aldus Naesen over ploegmaat Cosnefroy. "Het is aan ons en aan hem om hem te concretiseren."

Voor de ploeg had het toch ook een ferme opsteker geweest als het in de Amstel al prijs was. "Zo'n kans krijg je jammer genoeg niet elke week. Dat is ook de charme van de sport. Als het dan eens raak gaat zijn, zal het des te zoeter smaken."

Gij traint nemeer mee. 😹 — Lawrence Naesen (@LawrNaesen) April 10, 2022

Wat Naesen in Leuven ook duidelijk maakte: de band met de trainingsmaats is nog altijd goed. Ook met diegenen die in de Amstel in het andere kamp zaten. "Of Laurens De Plus nog welkom is? Jaja." Olivers broer Lawrence had op Twitter gezegd van niet, maar dat was natuurlijk maar een grapje. Oliver zelf kan in plaats van te tweeten nu weer alles geven in de koers op de fiets. "Voila, da's altijd beter."