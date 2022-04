Pechvogel van Amstel Gold Race is de kopman bij AG2R-Citroën voor Brabantse Pijl

AG2R-Citroën zet vol in op Benoît Cosnefroy voor de 62e Brabantse Pijl van vandaag.

De 26-jarige Fransman neemt voor de derde keer deel aan de Brabantse Pijl. In 2020 werd hij derde, vorig jaar was hij achtste. Zondag werd Cosnefroy tweede in de Amstel Gold Race, nadat hij eerst als winnaar werd uitgeroepen.

"De start van de Ardennenklassiekers is met een tweede plaats van Benoît Cosnefroy in de Amstel Gold Race voor ons alvast goed begonnen. Natuurlijk was er die ontgoocheling nadat we via Radio Tour eerst gehoord hadden dat Benoit de wedstrijd had gewonnen maar dat die beslissing vervolgens weerlegd werd nadat men de fotofinish had bekeken. Dat zou toch niet meer mogen in 2022", meldt sportdirecteur Cyril Dessel.

"Benoît Cosnefroy is alvast onze kopman. Hij liet dit jaar al mooie dingen zien met knappe ereplaatsen in de Drôme Classic en in de Omloop van de Sarthe, maar een zege ontbreekt nog. Die had hij afgelopen zondag wel, al duurde dat maar enkele minuten. Misschien put hij daar wat extra motivatie en wilskracht uit om het nu wel af te ronden.”

“Met de Brabantse Pijl vat er een nieuw hoofdstuk aan wat betreft dat soort wedstrijden, gevolgd door de Waalse Pijl van volgende week en Luik-Bastenaken-Luik. Het is ook anders dit seizoen nu Parijs-Roubaix en de Amstel Gold Race van plaats wisselden. Sommige renners (Mathieu van der Poel) sparen zich voor de kasseiklassieker, maar het deelnemersveld is ook dit jaar weer sterk. We brengen naast Cosnefroy ook nog Oliver Naesen, Lawrence Naesen, Larry Warbasse, Michael Schär, Dorian Godon en Mickaël Cherel in stelling. De ploeg rond onze kopman is dus voldoende sterk om Benoît naar de finale te loodsen."