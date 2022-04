Plots overlijden dompelde Minerva Team in rouw, nu komt team met hoopvol bericht

Het was tragisch nieuws deze week dat uit het Minerva Cycling Team kwam. Maar nu is er wel een hoopgevend bericht.

De 47-jarige Filip Carpentier overleed zondag plots na een hartfalen. Hij was de bezieler van het Minerva Cycling Team.

Team gaat door

Dat team gaat nu door, ondanks de dood van hun grote en sterke man. Dat heeft het team laten weten in een persbericht.

“Na het overlijden van Filip Carpentier verzekert het Minerva Cycling Team dat het in de toekomst de werking verder zal garanderen. Filip was trots op zijn team en terecht. Het zou zijn wens geweest zijn dat de ploeg zijn positie in de wielerwereld inneemt."