Sterkte Ineos bekroond door toptalent Magnus Sheffield (19): "Het leek wat op overmoed bij Evenepoel"

Opnieuw een jong toptalent dat op de deur klopt in de persoon van Magnus Sheffield. Evenepoel deed er ook wel alles aan de Brabantse Pijl te winnen. Misschien woekerde die iets te veel met zijn krachten...

Magnus Sheffield had zelfs geen verkenning nodig om de Brabantse Pijl op zijn naam te schrijven. "We hadden het parcours niet verkend, maar reden verschillende lokale rondjes. Ik heb een goed geheugen. Het is één van mijn specialiteiten om me het parcours in te prenten. Het voelt natuurlijk aan om op de kasseien te rijden, ik weet niet juist hoe het komt. Ik hou van die punchy parcoursen."

"Ik geloofde niet dat ik al zo'n koers kon winnen, maar het is een seizoen vol verrassingen geweest", vervolgt de 19-jarige Amerikaan. "Je mag niet aan jezelf twijfelen en moet vertrouwen houden. Ook al voel je al eens minder, want iedereen ziet af. Je moet blijven duwen tot op de streep. Die laatste kilometer waren zwaar. Toch moet je alles blijven geven, zodat je zonder twijfels achterblijft.

EVENEPOEL STERK MAAR HEEL AGRESSIEF KOERSEND

Wie maakte op hem de beste indruk? "Remco Evenepoel was sterk. Hij reed ook wel héél agressief. Het leek misschien wat op overmoed. Wellens was ook sterk en Cosnefroy toonde enkele dagen geleden al zijn vorm. Het was een goede groep, maar we waren de enige ploeg met meerdere renners vooraan. We hebben dat in ons voordeel gebruikt. Dat was ook het plan voor de koers."

Het is ook niet voor het eerst dat Ineos dat klaarspeelt, zoals Sheffield ook aangeeft. "Je ziet de breedte van onze ploeg. We zijn ook nog jong. Ik, Ben Turner en Tom Pidcock zijn allen 23. De koersstijl is ook behoorlijk veranderd", klinkt zijn verklaring voor het succes van Ineos.

ONDERLING VERTROUWEN BIJ INEOS-JONGEREN

Als je op één van hen je geld moest zetten, zou dat misschien nog eerder gaan naar Turner of Pidcock, wegens hun snelheid aan de meet. "We weten dat Ben en Tom een goede sprint hebben. Elk van ons had kunnen winnen, maar het is gewoon zo gelopen dat ik de winst pakte. Ik had niet verwacht te winnen. We wendden het vertrouwen aan dat we hebben in mekaar."