Tim Wellens reageert op declassering: "Blijkbaar tikkeltje te veel naar links, op moment zelf me er niet van bewust"

Tim Wellens had eigenlijk op het podium moeten staan in de Brabantse Pijl. Een declassering vanwege zijn sprint plaatste hem verderop in de uitslag.

"We wisten dat het een aanvallende koers ging worden op de kasseien en natte wegen", reageerde Wellens aan de aankomst. "In de tweede ronde kwamen we weg en we bereikten de aankomst strijdend voor de tweede plaats."

NIET DE BEDOELING

Tot daar verliep alles nog goed. Wat gebeurde er dan? "We startten de sprint aan een lage snelheid. Ik zette mijn sprint aan terwijl ik naar links ging. Op het moment zelf was ik me niet bewust van de beweging, maar het was blijkbaar een tikkeltje te veel. Dat was zeker niet mijn bedoeling. Het is nooit leuk om van de derde naar de zevende plaats gezet te worden."

Wellens wil echter toch het positieve meenemen uit deze koers. "Het belangrijkste om te onthouden is dat ik me heel goed voelde op de fiets." Helaas net niet genoeg om Ineos en Magnus Sheffield van de overwinning te houden. "We wisten dat Ineos de te kloppen ploeg was, maar je moet natuurlijk ook de benen hebben om hen te verslaan. Felicitaties aan Sheffield, hij was één van de sterksten."