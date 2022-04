Verschillende ploegen geraken niet aan zeven renners voor Brabantse Pijl

Vandaag wordt de Brabantse Pijl gereden, maar heel wat ploegen komen niet aan een volledig team om de koers te rijden.

EF Education-Easypost en B&B Hotels-KTM starten in Leuven met slechts vijf renners. Intermarché-Wanty Gobert doet het met zes renners.

"Kevin Van Melsen is ondertussen gelukkig papa geworden, maar die heeft natuurlijk weinig of bijna niets geslapen maandagnacht. Hij reed onlangs wel de Amstel Gold Race, Kevin is dus wel in conditie", meldt sportdirecteur Piva van Intermarché. "Jan Bakelants komt stilaan terug op zijn goede niveau. Maar om hem al meteen te bombarderen tot favoriet voor de overwinning, dat is wat anders."

"Met zes is het ook bijna onbegonnen werk om een wedstrijd als de Brabantse Pijl te controleren. Maar zoals steeds willen wij ons laten opmerken. Er ligt geen druk op de schouders van mijn renners en dat kan hen misschien inspireren tot een of ander mooi nummertje, zoals we er al meerdere opvoerden dit seizoen."

Trek-Segafredo start met zes renners, net als Cofidis en Bardiani. Heel wat renners blijven ziek of zijn het slachtoffer van valpartijen de voorbije weken.