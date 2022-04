Zo neem je revanche voor finishfoto en vermijd je imago van eeuwige tweede: "Dan begrijp je hoeveel deugd dit doet"

Revanche nemen voor een finishfoto en een imago van 'eeuwige tweede' de wereld uit helpen: wat Cosnefroy net niet lukte bij de mannen, deed Vollering wel bij de vrouwen.

De Nederlandse boekte in de Brabantse Pijl haar eerste overwinning van het seizoen. "Een heel fijn gevoel dat de eerste zege binnen is. Ik was echt gebrand op deze wedstrijd. Voor de start werd ik door heel veel mensen herinnerd aan de ontknoping van vorig jaar, waar ik dacht dat de zege in een sprint binnen was maar de finishfoto anders oordeelde."

Sindsdien is het wel vaker 'net niet' geweest voor Vollering. "Neem er nog de tweede plaatsen in de Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race van dit seizoen bij en dan begrijp je hoeveel deugd dit doet." De renster van SD Worx deed ook veel meer dan rekenen op haar sprint. "Ik wilde eens op een andere manier koersen door mee te gaan in een ontsnapping of zelf een aanval op te zetten."

DROOMSCENARIO

"Het droomscenario was dat ik solo zou aankomen", had Vollering iets heel moois in gedachten. Ze maakte het ook waar. "In de grote wedstrijden heb je vaak de ruimte niet om wat speelser te koersen en dingen te testen. Het was fijn om nu zelf het initiatief te nemen en op instinct te koersen. Deze zege is voor mij de bevestiging dat ik het ook gewoon in een ontsnapping kan afmaken en dat ik dus niet alleen op mijn sprint moet teren."