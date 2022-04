Jumbo Visma blijft bij hun standpunt over Wout van Aert: "Hij krijgt zijn vrijheid"

Dat Wout van Aert zondag Parijs-Roubaix rijdt is voor Jumbo Visma een ferme opsteker na de coronabesmetting van de renner.

Wout van Aert moest door een coronabesmetting de Ronde van Vlaanderen en de Amstel Gold Race laten schieten. Het is nu kijken met welke jus in de benen hij zondag aan de start verschijnt.

Jumbo Visma wil Wout van Aert niet als kopman naar voren schuiven, maar ziet hem eerder als een helper. Een rol waar veel analisten vraagtekens bij hebben.

“Het is in Parijs-Roubaix nooit een goed idee om all-in te gaan op één man”, vertelt ploegleider Grischa Niermann aan Het Nieuwsblad. “Zo kan je al vroeg in de wedstrijd uitgeschakeld zijn door een lekke band of mechanische problemen. De topfavoriet wint niet zomaar in deze koers. We hopen als blok sterk voor de dag te komen. Jongens als Laporte, Teunissen en Van Hooydonck kunnen ook een rol spelen in deze koers.”

“We bewezen in de voorbije wedstrijden dat we ook zonder Wout kunnen presteren en een podiumplaats kunnen halen, maar uiteraard is het voor ons belangrijk dat hij er weer bij is. We hebben hem zeker gemist. Hij krijgt hoe dan ook zijn vrijheid en we zien wel tot wat dat leidt.”