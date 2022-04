Nu al koers in Frankrijk: Cofidis-renner Herrada volgt Girmay op op erelijst van eendagskoers, Belg Cras is vierde

Zondag is het Parijs-Roubaix, maar het was nu al koers in Frankrijk, met Cofidis-renner Jesús Herrada als winnaar van de Classic Grand Besançon Doubs.

Van het vertrek in Besançon ging het naar Montfaucon. Ondanks het heuvelachtige parcours vatte een nog altijd ruime groep de laatste tien kilometer aan. De strijd om de overwinning zou dus aankomen op de slotklim in de laatste drie kilometer. Paret-Peintre viel reeds aan de voet aan. Dat was nog iets te vroeg om het verschil te maken. Lafay, O'Connor, Cras, Vuillermoz en Jesús Herrada slaagden er wel in om een kloof te slaan ten opzichte van de rest. Nadien kwamen nog wel renners aansluiten: de kopgroep telde zo'n tien man onder de rode vod. CRAS IN TOP VIJF Vuillermoz had nog een aanval in de benen, maar het kwam toch aan op een sprint en Herrada was de snelste van de leiders. Lafay maakte er een één-tweetje van voor Cofidis, Vuillermoz werd derde en Cras vierde. Herrada is op de erelijst de opvolger van Girmay, die vorig jaar de eerste editie had gewonnen.