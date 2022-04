"Wout én Mathieu beiden aan de start, daar kunnen wij van profiteren als ze zwart uit elkaars ogen kijken"

Parijs-Roubaix 2022 zou wel eens een spannende strijd kunnen worden. Dat hebben ze quasi overal wel door.

Wilfried Peeters hoopt op Sénéchal, Stybar, Asgreen of vooral Lampaert, maar er zijn natuurlijk nog veel meer grote namen dan enkel het blok van Quick-Step - Alpha Vinyl.

"Jumbo heeft een sterk blok, dat weten we al langer. Van Der Poel is altijd een topfavoriet, er is een sterke Trek-ploeg", klinkt het bij Sporza.

Voordeel uithalen

"Je zal het van de blokken moeten hebben. Iemand isoleren kan helpen. Wout van Aert is een van de grote favorieten. Een wedstrijd met hém én VDP geeft altijd vonken, dat is altijd speciaal."

"Wij kunnen er misschien gebruik van maken dat ze er allebei zijn. In het verleden heb je het al genoeg gezien dat ze elkaar het zwart uit de ogen kunnen kijken. De Ronde 2021 revisited? Dat zou mooi zijn."