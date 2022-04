Yves Lampaert kan er nog om lachen: "Hoeveel druk? 5 bar" en "Zoals toeleven naar een leuk examen"

Quick-Step - Alpha Vinyl heeft zijn verkenning van Parijs-Roubaix achter de rug. Voor Yves Lampaert liep een en ander heel goed.

"Ik verwacht zondag een snelle, maar lastige Roubaix", aldus Yves Lampaert tegen VTM. "De verkenning was goed, het gaat de goede richting uit."

"Toeleven naar Roubaix, dat is zoals toewerken naar een leuk examen. Je hoopt op een goed resultaat en ik hoop zonder pech in Roubaix te komen."

Druk? 5 bar

De voorbije weken was er heel wat kritiek op het team: "Met hoeveel druk we aan de start staan? 5 bar", kon Lampaert er nog om lachen.

"Het valt uiteindelijk wel mee. De ploeg is ziek geweest, we komen allemaal richting onze beste vorm. Het is tijd om te oogsten, we gaan in ieder geval ons best doen."