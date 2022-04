Clash tussen Franse teams in Frankrijk: Ben O'Connor triomfeert in Tour du Jura en gunt concurrent geen dubbel

Weinig verrassend is het een clash tussen Franse teams geworden in de Tour du Jura. Ben O'Connor schonk AG2R Citroën de triomf.

In deze lastige eendagskoers behoorden Jesús Herrada en Ben O'Connor tot het kransje favorieten en zij maakten die status helemaal waar. Ze vatten als leiders de laatste kilometers aan, met een voorsprong van iets meer dan een halve minuut op de achtervolgers.

O'CONNOR KLOPT HERRADA IN SPRINT

Herrada had vrijdag al de Grand Classic Besançon Doubs gewonnen en kon er voor Cofidis een prachtige dubbel van maken. Zo ver kwam het echter niet: O'Connor perste er bergop een straffe sprint uit. De Australiër pakte zo een zege die wellicht wel veel betekent voor AG2R Citroën.

O'Connor moest zelf nog vrede nemen met een zesde stek in de Grand Classic Besançon Doubs. In de Jura kon hij dus wel een topdag koppelen aan een even schitterend resultaat.