Probeert Kopecky teamgenote aan zege te helpen of gaat ze eigen kans? Onze sterren voor Parijs-Roubaix bij dames!

De dames rijden hun Parijs-Roubaix vandaag al! Met Lotte Kopecky, die wel eens een teamgenote aan een zege zou kunnen proberen te helpen. Of moet ze toch gewoon zelf haar kans gaan?

Lotte Kopecky zit al het hele jaar in supervorm. Op de zwaarste beklimmingen kan ze mee met de besten, om het vervolgens in de sprint af te maken. Dat succesrecept toverde ze al uit haar hoed in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Maakt ze er een hattrick van in Parijs-Roubaix? Hoe schitterend zou het zijn om haar op de piste in Roubaix naar de overwinning te zien sprinten?!

© photonews

Na de Ronde haalde Kopecky echter al aan dat ze gerust iets terug wil doen voor haar ploegmaats. Voor Chantal van den Broek-Blaak bijvoorbeeld, die ook haar zinnen gezet heeft op de tocht door de Hel. Concurrentie kan er komen van Van Dijk en Brand bij Trek-Segafredo.

Of Kopecky het nu wil of niet, ze hoort toch weer bij de absolute topfavorieten. Parijs-Roubaix lijkt ook helemaal op haar maat geschreven. Afwachten welk blok er kan vieren: SD Worx, Trek-Segafredo of Jumbo-Visma? Of krijgen we een totale verrassing? De finish wordt verwacht richting de klok van 16u.

ONZE STERREN VOOR PARIJS-ROUBAIX:

**** Lotte Kopecky - Chantal van den Broek-Blaak

*** Ellen van Dijk

** Lucinda Brand

* Marta Bastianelli - Grace Brown - Christine Majerus - Emma Norsgaard